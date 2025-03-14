小型工程承建商違規改建　遭禁業半年兼罰款

一名小型工程承建商涉嫌改建工程，涉及高度超過3.5米的外牆，包括承重鋼筋混凝土外牆，違反《建築物(小型工程)規例》，遭判處禁止核證或進行小型工程6個月及罰款2萬港元，另須支付逾5萬元研訊費用。屋宇署今日(14日)表示，有關工程不屬於任何小型工程項目，須事先獲得獨立審查組批准及同意後方可進行。

註冊承建商紀律委員會早前根據《建築物條例》完成對一名註冊小型工程承建商的紀律研訊，裁定該承建商曾進行及核證建築工程，猶如該工程是根據小型工程監管制度的簡化規定進行的小型工程一樣；及在進行建築工程時犯有疏忽或不當行為。根據《建築物條例》須予以紀律處分。該承建商在憲報刊登當日起計六個月內，被禁止核證或進行任何根據小型工程監管制度的簡化規定展開的小型工程及罰款20,000港元。此外，還須支付紀律委員會及屋宇署合共50,100港元的研訊費用。

該承建商於2022年3月向隸屬於房屋局常任秘書長辦公室的獨立審查組呈交證明書，通知將會在將軍澳翠琳路一商場展開小型工程，即改動非承重鋼筋混凝土外牆。其後該承建商向獨立審查組呈交完工證明書，確認已完成該改建工程。獨立審查組經調查後發現該改建工程涉及高度超過3.5米的外牆，包括承重鋼筋混凝土外牆，並不符合《建築物(小型工程)規例》。

屋宇署指，上述情況顯示該承建商把該工程當作小型工程並根據小型工程監管制度的簡化規定進行及核證，這顯示該承建商在進行建築工程時犯有疏忽及不當行為。若註冊承建商進行工程時違反《建築物條例》的相關條文，屋宇署可根據該條例採取執法行動，包括刑事檢控及紀律處分。