花展開幕迎逾千人　學生哥最愛秋英　市民歎款式遜去年

春天來臨又到花開季節，香港花卉展覽今日（14日）開幕，不少市民都去維園賞花遊樂。開幕首日人潮不俗，目測有逾千人入場，大部分都是長者和學生團體；也有部分「龍友」圍在鬱金香花圃旁，捕捉花朵最美姿態。有市民表示，今日天陰仍不阻賞花雅興，認為今年有不少花卉組成的動物公仔，造型可愛賞心悅目，但就坦言「好似無以前咁多花睇」，認為可以增加花朵數量、百花齊放。

東網記者今早約10時到場視察，只見有不少學生圍着花圃寫生，當中今年的主題花「秋英」更成為大熱之選，學生們都愛坐在秋英花圃旁繪畫；亦有部分學生鍾情鬱金香，畫完一幅又一幅。

除了寫生的學生外，一眾「龍友」亦是每年花展必不可少的觀眾，不少「龍友」裝備精良，帶備長鏡頭拍出千嬌百媚的花兒，看來除花朵要爭艷鬥麗，「龍友」之間也要爭個高下。不過毋須貴價相機，很多愛花市民單靠手機和自拍神棍便可自得其樂，到處打卡留倩影。

市民梁氏夫婦今午到場，雖然天公不造美沒有太陽，但梁太認為不會太曬太熱，沒有影響賞花心情，她又稱由於今日是平日相信人潮較周末少，用樂悠卡又可免費入場，故特地到維園一遊。梁太表示，最喜歡今年花展的動物公仔造型，認為造型獨特繽紛，十分可愛，而梁生則大讚中央草坪設置椅子讓遊人休息，又有小食檔攤，十分貼心，加上許多熊貓公仔在旁也非常得意，兩夫婦計劃之後會去參加大會提供的工作坊。不過，梁生坦言花朵數目似乎遠遜去年，希望下年可以加多些不同種類和多些不同造型的大型園境設計。