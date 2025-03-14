美質疑中國造大型核動力航母　華國防部否認

中國國防部新聞發言人張曉剛周五（14日）就近期涉軍問題作出回應，提及台獨問題、中日關係，及與菲律賓在南海主權爭議等方面。美方曾表示，中國可能正建造大型核動力航母，與美軍航母噸位相當。對此，張曉剛否認指媒體報道純屬猜測，中方始終根據國家安全需要和裝備技術發展情況，綜合考慮航母建設問題。

張曉剛強調，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉，而美國妄圖「以台製華，加緊武裝台灣，民進黨當局藉機增加防務開支，嚴重破壞台海穩定。張曉剛直言民進黨當局沉醉於「倚美謀獨」的黃粱美夢，甘當「棋子」賣台害民，最終定被棄之如敝履。

針對日方艦艇2月過航台海，張曉剛強調，中方堅決反對任何國家在台灣海峽興風作浪，侵犯主權安全，向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。惟日方無端指摘中方正常演訓活動，中方對此堅決反對。另被問及日本防衞省早前首次公開射程達3,000公里的新型彈道導彈研發情況，遠超「專守防衞」範疇，張曉剛要求日方應在軍事安全領域謹言慎行。

另就中菲南海主權爭議問題，張曉剛表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權和管轄權，始終致力於維護區域和平穩定，在南海航行與飛越自由從未有任何問題。惟菲方一再對中方侵權挑釁，一些域外國家不斷拱火滋事，使南海不得安寧；張曉剛強調，奉勸菲方不要誤判形勢，立即放棄徒勞的冒險挑釁，切實回到通過對話妥處分歧的正確軌道上來。