華裔鋼琴女在美遭丈夫槍殺　家暴男自戕亡

美國佛羅里達州上周六（8日）發生槍殺案，華裔鋼琴才女劉薇璐（Weilu Liu，音譯）被丈夫里韋拉（Jonathan Rivera）槍擊頭部死亡，男方隨後亦自戕身亡。外媒周三（12日）曝光更多細節，指夫妻兩人自去年起經常爆發爭吵，男方更多次家暴，劉女曾報警求助，但最終並無正式提出起訴。

當地警方周三表示，正調查發生在上周六的槍殺案，涉案男女分別是里韋拉和劉薇璐。當日警方接報報案，報案人指有一對夫妻發生激烈爭執，男方曾用槍指向女方的頭部。隨後鄰居更聽到槍聲，但特警隊進入現場時已為時已晚，夫妻兩人均已身亡。有鄰居憶述案發情況，指在凌晨時間曾聽到尖叫聲，緊接着是槍聲。當地警方表示，已將劉女的情況通知中國領事館，案件仍在調查。

報道指，劉溦潞是一名鋼琴教師，鄰居們經常看到孩子們在她家上課。里韋拉曾在美軍服役，退伍後成為房地產經紀人，但其執照已被吊銷。警方記錄顯示，里韋拉去年12月曾因家庭暴力被捕，但因劉女拒絕起訴，他因此被釋放。劉女的老師事後為她創建一個網絡眾籌項目，以便舉行葬禮；又認為她到美國留學、學習鋼琴，是一位善良和有才華的人。