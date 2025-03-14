討論落實律師法團　議員：要向業界解釋利弊

事務律師除了合夥經營，將來或會出現「律師法團」的執業模式。今日(14日)立法會司法及法律事務委員會討論，有關落實「律師法團」的最新進展。有議員指，市民或關注新模式會否導致日後追究律師樓責任更困難。亦有議員認為，要向業界解釋利弊，不能只說「有(新模式)喇你揀啦！」亦有不少議員認為，業界對法團模式未如以往殷切，要再次進行諮詢。

香港律師會專業水準及發展部總監李天恩表示，容許不同執業模式有助加強靈活性，促進行業發展並和世界看齊。他說由律師會制訂的規則須由首席法官批准，並由立法會先訂立後審議。委員會副主席容海恩指，市民或關注新模式會否令到日後追究律師樓責任更困難，以及會否有更多承擔。

李天恩重申，草擬本已有措施保障公眾利益，例如成立法團要有律師會批准，符合章程、名稱要求，亦設「整體監督董事」讓客戶跟進個案。期望律政司盡快向立法會提交條例草案，讓律師法團早日實施。

議員陳曼琪關注，現時中小型律師事務所佔89%，法團模式是否「就咁改個名」，對市民有何好處，以及會否促使業界增加人手。李天恩解釋法團模式「只係提供一個選擇」，有助優化規模效益令成本下降，最終市民會受惠。陳曼琪則認為，要向業界說明利弊，不能只說「有喇你揀啦！」

對於外界質疑沒政府代表出席會議，議員梁子穎認為，情況與其他行業修訂規程及發展方向的做法相似，舉例各間大學修訂條例也是沒政府代表出席。容海恩亦表示理解，稱要讓市場主導，留待行業自行決定。