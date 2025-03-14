港鐵香港站即日起辦《牛仔》展覽　原作者珍藏手稿首度曝光

本地經典四格漫畫《牛仔》相信是不少港人的童年回憶。港鐵香港站今日(14日)起舉辦《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，首度展出《牛仔》原作者王司馬的珍藏手稿與經典畫作，並邀請逾20位本地演藝人和藝術家，創作不同「牛仔」造型的搪膠公仔及畫作，參觀者可獲贈限量版《牛仔》明信片，數量有限，派完即止。展覽至本月23日結束。

展覽位於香港站已付車費區域近C出入口的「港鐵藝術舞台」，現場展出由《牛仔》原作者王司馬後人借出的王司馬珍藏手稿與經典畫作，亦是40年來首度展出，公眾可以近距離欣賞畫作。同時，展覽亦邀請20多位本地演藝人和藝術家，包括梁詠琪、林海峰、葛民輝等，創作不同「牛仔」造型的搪膠公仔及畫作，以獨特風格重新演繹經典漫畫。

此外，展覽內設有由著名藝術家利志達設計的鐵路車廂場景大型海報，並特設1.3米高的「牛仔」雕塑，讓乘客與港漫愛好者近距離與「牛仔」一家打卡留念。現場亦會播放全新創作的《牛仔》動畫及藝術家訪問，分享他們有關「牛仔」的難忘回憶及故事。同場亦展出「全港公開牛仔四格漫畫創作比賽」的得獎作品。

除了香港站的展覽外，10個港鐵車站將展示大型《牛仔》四格漫畫壁畫，包括香港站、中環站、銅鑼灣站、太子站、油塘站、坑口站、南昌站、北角站、何文田站、荃灣西站，將車站化為四格漫畫故事牆，呈現《牛仔》幽默溫馨的故事，當中不少故事更融入鐵路元素及鄰近地標。