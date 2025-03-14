房委會倡上調公屋入息及資產限額　議員斥鼓勵申請者「躺平」

香港房屋委員會早前公布檢討公屋入息和資產限額，立法會昨日(14日)討論2025/26年度公屋入息和資產限額平均上調1.7%的建議。會上有多名議員不滿公屋入息和資產限額升幅，比今年5月起最低工資上調幅度低，批評變相鼓勵申請者「躺平」，更有議員以保安員的最低工資舉例，認為若兩夫婦均從事此工作則會超出入息限額，要求房屋署檢視現有檢討機制。

議員楊永杰表示，2人家庭入息限額調整後，不能超過20,230港元，但根據勞工處網頁，現時保安員的最低工資達1.35萬港元，即如果兩夫婦都從事保安工作，兩人的入息便會超出申請資格，質疑當局是否要求夫婦兩人的其中一人不工作，以換取公屋，否則「做看更嘅兩公婆，住私樓住咩？劏房？」，他認為政府應與時並進，批評機制不合理就要跟進。

而議員陳學鋒則表示，公屋作用是為鼓勵市民向上流動，現時資產限額太低，變相是要求市民「躺平」以滿足入息要求，他亦同樣舉例指若兩夫婦拿取最低工資已超標，市民則會選擇其中一個不工作或只做兼職，住戶在居住公屋一段時間後資產理應向上增長，但當局卻限制他們上流並「趕佢出去」，反問公屋戶「邊到有錢買私樓？」期望當局重推租置計劃。

另一議員梁文廣則表示，明白公屋供應緊絀，但認為當局要作出平衡和取捨，若2人家庭的入息上限與最低工資合計金額只相差數百元，希望當局可將兩者看齊處理。

房屋署署長李佩詩則回應表示，目前檢討機制並非「鐵板一塊」，坦言會適時調整，而公屋入息的資產目標是希望幫助最有需要的家庭，例如低收入家庭，現有機制已是相對客觀的準則；她又強調政府絕不鼓勵市民「躺平」，認為檢討機制的方程式已能反映法定最低工資升幅情況。