啟德智慧綠色集體運輸設郵輪碼頭站　下半年招標冀2031年落成

政府去年起就啟德智慧綠色集體運輸系統項目展開勘查研究工作，決定調整原有設計，建議於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，車站數目會由5個增至6個，方便旅客使用，亦會調整啟德空中花園的一段走線至離開民居20米。政府目標於今年下半年招標，以期於2026年批出合約，通過創新的推展方式及建造方法，目標是較原先估計提早3年、即2031年落成啟德項目。

運輸及物流局表示，地區人士關注啟德前跑道區沿啟德空中花園的一段走線接近民居，該局提出優化方案，建議將該段走線移至現有啟德空中花園上，令系統與樓宇之間最近的距離增加一倍，由原來約10米增至約20米。該段車道走廊亦可作為部分啟德空中花園的上蓋，為市民提供更舒適的步行環境和體驗。

於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，則考慮了啟德郵輪碼頭站將設於郵輪碼頭的抵港大堂附近，並設有行人天橋直接連接位於啟德郵輪碼頭一樓的集合點，可方便市民及旅客使用啟德郵輪碼頭站。

政府強調，會繼續檢視進一步壓縮推展時間的可行性，為社會帶來更便捷及多元化的出行選擇。