熊貓安安可可具繁殖條件　展館容量有限或需擴建

香港多隻新大熊貓陸續亮相。國家林草局動植物保護司副司長張月今日(14日)受訪時表示，四川的中國大熊貓保護研究中心一直與香港海洋公園保持聯繫，得悉5歲的「安安」、「可可」現時身體健康、狀態良好，已踏入性成熟期，評估牠們具備繁殖條件，若有需要研究中心可派員協助大熊貓繁殖。張月又稱，目前海洋公園的大熊貓展館容量有60%滿，條件不是特別成熟，若園方想再添大熊貓，應先自行評估再向中央政府提出。

張月指出，在揀選贈送大熊貓來港時，就已經考慮牠們的繁殖能力，若實際上遇到困難，國家可派專家來港，協助診斷處於發情期的大熊貓，若自然交配不成功，則可考慮人工受孕等方式。

至於目前海洋公園的大熊貓展館容量，現時計及「安安」、「可可」、「盈盈」、「樂樂」，以及兩隻港產大熊貓「家姐」、「細佬」，海洋公園已有6隻大熊貓，張月認為海洋公園的展館容量非常有限，目前已有60%滿，條件不是太成熟，但若海洋公園有長遠規劃，園方可先自行評估，有進一步需要再向中央政府提出，若海洋公園計劃擴建大熊貓展館，中央也會提供意見及協助。

林草局國際司副司長許興強則表示，中港兩地的合作範圍已由大熊貓擴展至濕地公園保育，以及野生動物管理等，現時林草局正與香港漁護署研究，推動香港米埔濕地和上海東灘自然保護區合作，包括安排保育專家互訪，分享管理經驗。