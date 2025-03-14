憂逐項收費致患者延醫　病人組織質疑「合理收費」或年年加價

港府正檢討公營醫療系統收費，其中或會對電腦掃描(CT Scan)、磁力共振(MRI)等服務逐項收費。香港病人政策連線主席林志釉今日(14日)表示，以往公院專科門診的病人獲醫生轉介後，可選擇自費到私營機構照CT或MRI，亦可以等公院免費提供的服務，雖然時間或長達一至兩年，但至少病人有選擇，不過增設逐項收費後，病人就「無得揀等」免費服務。他表示不相信當局所謂「合理收費」會低至一、兩百港元，之後更可能年年加價，或會有部分人因「想慳錢」而拒絕相關服務，終導致病情惡化。

關注病人權益的社區協會幹事彭鴻昌指，公立醫院不少醫療服務亦未設額外收費，包括抽血、驗血等，希望當局盡早交代逐項收費的項目。他亦擔心，增加收費會加劇中下夾心階層、基層的經濟壓力，降低病人求醫意欲，尤其是收入較低、需要經常覆診的慢性病人。

政府強調不會對急症病人採取「逐項收費」，彭就認為是合理的安排，不過現時急症病人按急緊程度分為5類，希望當局清楚交代，是全部急症病人都不收相關費用，抑或是按類別劃分是否收費。加上近期醫管局多項服務調整、加價，病人亦需要時間消化，希望當局會進行公眾諮詢後才實施。

身為醫生的醫療衞生界議員林哲玄指出，電腦掃描、磁力共振成本高昂，涉及阻隔輻射的裝潢、人手成本，以及數百萬的醫療器材，就算額外收費，「成本點都收唔返」。今次增設逐項收費的重點，他認為在於「將責任畀返病人」，而非以為「貴就一定好」，例如膽石檢查時，不一定需要磁力共振，也可能選用超聲波檢查。他指出，私家醫院一直採取類似的收費方式，提供相關服務前，會由醫生講解不同服務的特點，讓病人選擇自己需要的服務。另外，他形容，免費服務有如免費演唱會票，「好多人攞咗可能唔去」，導致資源浪費。

林哲玄強調，公營醫療系統一向以來的原則，是不能有市民因「無錢而醫唔到病」，故要在上調收費的同時，進一步改善醫療費用減免機制，避免部分病人因經濟考量而延醫。他指出，目前只有少數人能獲得醫費減免，建議政府考慮擴大相關機制至更多基層或有需要人士。