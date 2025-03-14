教城25周年啟動禮　7月與教育局合辦「數字教育周」

香港教育城今日(14日)舉行25周年啟動禮，以「同行四分一世紀，科技興教創新機」為主題。教育局表示，今年7月將於教城舉辦「數字教育周」，以加強學界與相關業界的專業交流。

教育局局長蔡若蓮表示，近年政府力推數字教育，並成立「數字教育策略發展督導委員會」引領全港學校數字轉型。而教城推出人工智能及運算思維的網上課程，提升了學生數字素養與技能，同時支援教師專業培訓，提供教師專業發展平台Go eLearning，並持續優化數字教育基建及強化雲端運算能力，促進教育公平。

蔡若蓮續指，局方將與教城合作舉辦「數字教育周」，當中的活動包括「學與教博覽」及「人工智能的明智高效應用–教育篇」國際高峰會暨工作坊，讓教師緊貼創新科技及數字教育的發展。

教城行政總監林峯表示，「學與教博覽」踏入第15屆，此次以「共塑教育・創建未來」為主題，匯聚各地政府官員、教育專家及行業領袖，展示新科技和教育解決方案，並特設互動式英語教學專區、沉浸式未來教室體驗以及初創教育科技企業交流平台，促進專業交流與合作。此外，教城聯同教育局、語常會和香港理工大學合辦「人工智能在語文及不同科目的學與教應用國際高峰會及會後工作坊系列」，還邀請全球專家分享AI於多個學科的實踐經驗，透過主題演講、實務工作坊及技術展示，協助教師掌握 AI 教學應用，提升教學效能。