城規會維持原判　港大國際創新中心用地改劃「未決定用途」

香港大學早前擬議國際創新中心的用地改劃惹議。城市規劃委員會今日(14日)完成考慮就《薄扶林分區計劃大綱草圖編號S/H10/22》的建議修訂所提出的進一步申述，決定維持先前決定，將位於薄扶林作港大擬議國際創新中心的用地，由「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，改劃為「未決定用途」地帶，作為過渡性安排。

港大擬議國際創新中心的用地佔地4.72公頃，城規會開會時指，經審慎考慮1,861份進一步申述，以及規劃署和相關政策局/部門就進一步申述所提出的意見和回應後，作出上述決定。城規會委員備悉反對的意見，但認為將用地改劃為「未決定用途」地帶以局部順應有關申述，符合法理依據；又指可讓港大重新審視有關用地及薄扶林區內外其他可能選址的適切性，並考慮持份者的意見。委員又認為處理進一步申述的過程並無程序不當，包括遵循《城規會規劃指引編號29C》所載的行政安排。

在討論過程中，委員認為有必要促請港大在合理時間內確定國際創新中心的發展方向。為此，委員同意邀請港大於3個月內向城規會匯報項目的最新發展，包括選址決定及詳細理據、項目發展時間表，以及與持份者的溝通進展。委員亦重申，與持份者進行有建設性交流十分重要，並強調期望港大加強與社區的溝通。

港大早前計劃於薄扶林興建深科技研發設施「國際創新中心」，雖然城規會在去年3月同意將薄扶林一幅主要為「綠化地帶」的土地改劃用途，但諮詢過程中收到超過3,500份申述，對擬議發展的選址、環境、交通、視覺和其他影響、諮詢安排等提出意見。