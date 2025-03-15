拿老闆與小三合照勒索　員工偷雞唔到蝕拃米

台灣一名許姓男子早年偷拍老闆陳男手機，以握有對方與小三照片，向陳勒索25萬元（新台幣，下同，約5.8萬港元）。台北地院審理時，陳與許和解，要求許捐12萬元（約2.8萬港元）予社福協會，但許男借機偷取協會空白收據，偽填12萬元收據後拍照交差，但東窗事發。至周五（14日），北檢依偽造文書罪起訴許男。

在2016年，許男偷看陳男手機發現陳與小三性慾照及偷情對話，至2021年傳訊給陳勒索。陳心生畏懼下，先後匯款共25萬元至許男指定帳戶。後來陳男報警，警方逮獲許男。在台北地院審理期間，陳與許達成和解，陳要求許捐款給恩加貧困家庭協會12萬元，同意給予許緩刑。2021年11月2日，許男以假名「李仲雲」至該協會表示要捐1000元，確認協會捐款收據放置處後即離去。

數分鐘後，許再返回協會，佯稱內急借廁所，趁工作人員不在時，偷取協會事先蓋印的空白收據本，在收據第一聯偽填12萬元後取走，再偷偷收據本放回，事後許男偷走的偽造收據拍照，再交由律師傳送法院陳報，但被書記官查覺有異，向協會查詢，協會調閱閉路電視發現收據本被偷。許見東窗事發，才於2021年11月8日以郵政劃撥方式捐款協會12萬元，但北院認為許不知悔改，因此不給許緩刑，並以許男涉恐嚇取財2罪判許應執行徒刑7月，得易科罰金21萬元（約4.9萬港元）確定，並以許偷竊、偽造捐款收據犯行，向北檢提出告發。