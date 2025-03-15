非法穿越鰲太線失聯獲救　小伙接受罰款

內地18歲青年孫亮今年2月非法穿越縱貫秦嶺鰲山與太白山的鰲太線時失聯，最終在10日後獲救，成為少數在鰲太線長時間失聯後仍能獲救的幸存者。孫亮周四（13日）向記者表示，周五（14日）赴陝西接受違法穿越鰲太線的處罰。

今年春節剛過，剛滿18歲的湖北小伙孫亮為了「挑戰自己」，背起65斤重的徒步裝備，計劃用7天的時間走完鰲太線。由於設備斷電，距離出山口最近只有5公里的時候，他選錯了岔路口，沒能按原計劃下山，失聯數天。幸虧父親及時報警，孫亮在進山第10天被救援隊找到。

鰲太線是縱貫秦嶺主峰鰲山與太白山的一段主脊，因其「行走在中華龍脊」之名，讓探險者趨之若鶩。然而，數據顯示，2012年至2017年夏季，鰲太線累計失蹤、死亡驢友46人。2018年4月，陝西太白山國家級自然保護區管理局與陝西省森林公安局第二分局聯合發布了禁止鰲太穿越的公告。

內媒指，《中華人民共和國自然保護區條例》第三十四條規定，未經批准進入自然保護區或者在自然保護區內不服從管理機構管理的，可以根據不同情節處以100元人民幣以上、5,000元人民幣（約107港元及5,362港元）約以下的罰款。近年來，太保局多次重申鰲太穿越全面禁止，違者重罰。