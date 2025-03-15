東方日報A1：公營醫療收費加　病人淪開源標靶

政府財赤、病人亦要協助開源！有消息指，政府最快本月底前交代未來公營醫療收費調整方案，除了加急症室收費外，包括電腦掃描和磁力共振等項目亦要逐項增加收費，價格據指是「可負擔水平」。衞生官員昨強調，相關收費不適用於急症或住院病人，緊急情況的服務仍會免費，暗示普通門診、專科門診等收費勢要上調。有病人組織擔心「加風」導致部分人因經濟壓力而延遲求醫，病情惡化反添社會成本，盼當局公布詳情後，先進行公眾諮詢。衞生界議員就認為，收費的重點應是「將責任畀番病人」，減少資源浪費。

消息人士向本報表示，目前醫院管理局正與政府衞生部門商討公營醫療服務收費的新安排，當局擬對電腦掃描（CT Scan）、磁力共振（MRI）等項目實施逐項收費，主要是向專科、普通科門診及出院病人收取，而急症病人則維持免費。至於會逐項收費的項目範圍，暫未知當局如何劃界，強調方案公布後，公院系統也需要時間調整，並要向市民、病人講解，料措施公布後不會短時間實施。

目前公院病人，包括專科、普通科門診、急症病人，以及部分出院病人，獲醫生轉介後可接受公院的電腦掃描、磁力共振等服務。相關服務可謂「全包宴」，不設額外收費，前線不時發現有病人「喺私家（醫療機構）照完，再去公家（醫院）照」，亦可能有部分公院病人主動向其醫生提出想照CT或MRI。

衞生官員昨日表示，今次收費改革會考慮到成本、市民合理、可承擔的共付水平，不會令病人面臨「大病致貧」。惟部分醫療服務，例如電腦掃描、磁力共振的需求不斷上升，病人輪候時間愈來愈長，現時不設額外收費的操作亦導致有過度使用的情況，希望通過改革收費減少浪費。

香港病人政策連線主席林志釉表示，以往公院專科門診的病人獲醫生轉介後，可選擇到私營機構自費照CT或MRI，亦可以輪候公院免費提供的服務，雖然時間或長達一至兩年，惟至少病人有選擇權。增設逐項收費後，病人或再無選擇。他又表示，不相信當局所謂「合理收費」會低至一、兩百元，之後更可能年年加價，或會有部分人因「想慳錢」而拒絕相關服務，終導致病情惡化。

關注病人權益的社區協會幹事彭鴻昌指，公院不少醫療服務亦未設額外收費，包括抽血、驗血等，希望當局盡早交代逐項收費的項目，亦擔心增加收費會加劇中下夾心階層、基層的經濟壓力，降低病人求醫意欲，尤其是收入較低、需要經常覆診的慢性病人。他又提到，近期醫管局多項服務調整、加價，病人亦需要時間消化，亦希望當局會進行公眾諮詢後才實施。

身為醫生的醫療衞生界議員林哲玄指出，電腦掃描、磁力共振成本高昂，涉及阻隔輻射的裝潢、人手成本，以及數百萬的醫療器材，就算額外收費，「成本點都收唔番」。今次增設逐項收費的重點，是讓病人負責任地選擇自己需要的服務，他以膽石檢查舉例，不一定需要磁力共振，也可能選用超聲波檢查，故私家醫院提供相關服務前，會由醫生講解不同服務的特點。

他強調，公營醫療系統上調收費時，應進一步改善醫療費用減免機制，避免部分病人因經濟考量而延遲求醫。他指出，目前只有少數人能獲得醫費減免，建議政府考慮擴大相關機制至更多基層或有需要人士。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：