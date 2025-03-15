男司機逼車累5歲童拋車外慘死　賠1200萬新台幣及緩刑

台灣彰化張姓男子2023年2月行駛國道1號，以時速140公里逼車又超車減速，導致辛姓女子急煞失控翻覆10圈，其5歲兒子飛出車外慘死。一審依過失致死、肇逃等罪，判張男執行3年2月徒刑。案經上訴，台中高分院二審考量張男坦承犯行並賠償1,200萬元新台幣（約萬港元）達成調解，撤銷改判2年，緩刑5年，仍可上訴。

40歲的辛女前年2月13日下午從北部開車出發，載著5歲兒子（坐於副駕駛座）、2歲女兒及其張姓友人（坐於後座）返回高雄，行經國道1號南向204.1公里時，超車開着休旅車行駛中線車道的67歲張男。張男不滿辛女近距離超車，隨即對辛女車輛閃大燈及鳴按喇叭，要再超車至辛女前面。

當時雙方車速甚快，張男由中線車道先變換車道至內線車道後，以時速140公里的速度從內線車道超越辛女車輛，再逕駛入辛女行駛的中線車道，卻突然煞車減速。辛女為避免撞上緊急煞車，車輛隨即失控翻覆，往前翻滾多圈，兒子被拋出車外慘死，辛女等3人受傷，張男則駕車逃離現場。

彰化地院一審時，張男否認犯行，辯稱不知辛翻車等，法官審酌，張男未與辛女達成調解，還曾試圖關說承辦法官，犯後態度惡劣，又否認犯行，依過失致人於死罪、肇事致人死傷逃逸罪等，判應執行有期徒刑3年2月；辛女坦承犯行且已深為自責懊悔，依過失致死罪判1年，緩刑2年。案經檢方與張上訴，台中高分院二審認為，張坦承犯行，並與辛女調解賠償，量刑基礎已與原審不同，撤銷改依過失致死、肇逃等罪，各判1年、1年4月，應執行2年。另考量張無前科，坦承犯行可見尚知悔悟，宣告緩刑5年。