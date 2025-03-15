投訴指口頭報價與帳單相差10倍　消委會：患者有權要求書面報價

消費者委員會研究發現，過去4年接獲的191宗涉及私家醫院及日間醫療中心投訴中，有45.5%均涉及價格或收費爭議，另調查發現私營醫療機構對同一服務的收費差距也甚大。政府計劃今年內就探討立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界。

消委會消費保障政策商營手法及申訴小組主席余承章今日(15日)在電台節目表示，曾接獲消費者投訴，指小朋友因手指被割傷而入院，獲口頭報價醫生費和住院費至少逾1萬元，惟出院時卻收到約10萬元帳單。不同醫院在報價披露的資料內容相當參差，需要提高透明度。他希望政府日後立法時提供指引，要求清晰書面報價，避免醫院和消費者之間有誤會。消委會並建議各醫療機構，提供清晰和書面的服務費用預算。

消委會總幹事黃鳳嫺則表示，目前私營醫療服務收費透明度不足，不同套餐收費無統一計算方法，即使消費者到不同醫院諮詢價錢亦難以比較，很多醫療中心亦只作口頭報價，消費者知情權有很多改善空間。她又提醒消費者有權要求書面報價。

黃鳳嫺又提到，部分病人本身有購買保險，被醫生游說接受更多醫療程序。她指出有關做法會，導致理賠愈來愈多，保費不斷上升，形成惡性循環。她又提醒消費者需清楚知悉自己需要的程序，私家醫院不應過多游說。