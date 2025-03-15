茶飲店用過期原料員工不敢喝　市監部門調查

內地官方電視台的「315」晚會於周六（15日）晚上播出，關注食品安全等領域，曝光相關行業商家侵害消費者權益的違法行為。內媒周五（14日）先行曝光有餐飲行業廚房髒亂差問題，點名喜茶和蜜雪冰城在湖南長沙和湖北宜昌的某分店，更有員工表示連自己都不敢飲。其中宜昌市監局派員到涉事蜜雪冰城茶飲店調查，扣押問題原料，並立案調查。

蜜雪冰城宜昌凝聚新天地門市被揭有食品安全問題，店員違規使用隔夜檸檬和柳橙切片製作招牌飲品，店內衞生情況令人堪憂，蒼蠅飛蟲紛飛，更有飛蟲停在奶茶杯蓋內。內媒曝光後，宜昌市市監局副局長王貴際帶隊到涉事店舖，發現店內正在裝修，但仍存放有剩餘原料。該批原料涉嫌標籤不規範，由執法人員帶走調查。

另有內媒曝光喜茶長沙某加盟店後廚衞生問題，發現店員人為篡改原料標籤，纖體瓶未經清洗就直接使用等。有店員表示，店內所有喜茶，只要原料沒變味發臭，效期過了可以接着使用。更有店員表示，該店只是加盟店，老闆只為賺錢，省得愈多，賺得就愈多，「不要這麼有良心好不好」。分店在乳製品過期後人為篡改有效期標籤繼續使用，飲杯雜亂堆放，內部也有明顯污漬。店員直言：「不管他，反正不是我們喝。」