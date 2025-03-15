佐敦餐廳女廁驚藏偷拍鏡頭　男職員疑犯案兩個月被捕

昨日(14日)晚上8時許，有東網讀者與一名友人前往佐敦文英街33號一間餐廳用餐，讀者其後在女廁如廁期間，疑人有三急碰跌一個不明物體，於是隨手將其拾起，未料發現物體疑似是攝錄器，於是拍下其不同角度的外貌，並利用網購平台圖像搜索，果然尋獲同款產品。讀者懷疑有人刻意安裝鏡頭偷拍，慌亂之下在暗中通知同行友人商討對策，及後步出店外報案求助。

讀者指，警員約5分鐘後趕至附近，她於是外出迎接，當時餐廳一名男職員鬼祟尾隨，他察覺警員身影後立即跑至馬路對面逃走，事主見狀隨即通知警員追截，最終成功截停男子，並將他帶返店內調查。警員首先在餐廳廁所檢回該個攝錄器，發現內裏記憶卡不翼而飛，經搜索後再於店外馬路拾回，懷疑涉案男職員得悉事敗，預先拆下記憶卡，並於逃走期間隨手丟棄。

警員其後在男子手機內，發現控制攝錄器的軟件及大量女性私密影片，不排除已作案兩個月，暫未知受害人數目。執法部門回應，指於昨晚8時35分接獲報案，於是派員到場調查，其後以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名40歲男子。餐廳姓劉負責人指，涉案員工在店內工作約一個月，事後已被即時解僱，昨日自己亦有在場，得悉事件後亦有配合執法部門調查，形容涉事員工平日為人正常，對事件大感無奈，擔心影響店內生意。

讀者事後回想整晚用饍體驗，發現多個可疑細節，當時事主一行人進入餐廳不久，被捕男子上前指示洗手間方向，向她們表示「有需要可以去」，而進食期間男子亦不停為事主加水，頻率已超出正常範圍，事主更一度以為餐廳只是服務周到。今次事件對事主留下陰影，坦言日後外出用饍都可能會擔驚受怕。