內地部署打擊金融領域「黑灰產」犯罪　為期6個月

公安部經濟犯罪偵查局和國家金融監督管理總局稽查局周五（14日）舉行會議，聯合部署開展為期6個月的金融領域「黑灰產」違法犯罪集群打擊工作，全面加強刑事執法與金融監管部門行政執法協調聯動，嚴打信用卡詐騙、騙取貸款、貸款詐騙、保險詐騙、非法經營、虛假訴訟、合約詐騙等。

會議要求，加強統籌謀劃，集中資源力量，發揮「專業+機制+大數據」新型警務運行模式優勢，堅持下先手棋、打主動仗，迅速掀起打擊犯罪凌厲攻勢，堅決把相關犯罪活動高發多發勢頭打下去。其中，要聚焦貸款領域非法存貸款中介服務、惡意逃廢金融債務、保險領域非法代理退保理賠、信用卡領域不正當反催收等重點方向，嚴打各類犯罪活動；同時深挖犯罪訊息鏈、資金鏈、技術鏈、人員鏈，徹查犯罪團夥和幕後黑手，以強力舉措確保集群打擊取得實效。

會議強調，要充分認識依法打擊金融領域「黑灰產」違法犯罪的重要意義，全面加強刑事執法與金融監管部門行政執法協調聯動，依法嚴厲查處金融領域「黑灰產」突出違法犯罪，切實保護金融消費者合法權益，堅決維護金融管理秩序，努力以高水平安全護航金融高質量發展。