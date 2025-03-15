44受助者獲嘉許　少年走出自卑立志當社工　寄語人生要找盼望

由社會福利署及東華三院合辦的「壯志驕陽嘉許禮」今日（15日）舉行，有44名受社署署長監護或正接受住宿服務的兒童或青少年，因過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有進步或表現優秀而獲獎。當中有得獎者曾因父母離異而一度陷入低谷，後來在兒童之家及宿舍成長中受多位社工影響，想與其他人同行，立志成為社工，並在今年嘉許禮獲頒發最佳成就獎。他勉勵青少年人生最重要找到盼望。

他們年紀小小已有不少經歷，獲最佳成就獎的19歲阿鈦，因父母離異，約3歲時便入住宿舍，他憶述讀小學時爸爸有定期探望，給他印象爸爸是「不斷畀禮物、好慈祥」，但升中後再無出現，在人生中經歷了失去愛，他曾質疑自己是否值得被愛，亦感到自卑。他指剛入住宿舍時很害怕社工，直言兒時經常做錯事、會說謊，因此每次見社工會感到焦慮和失眠，但後來明白社工的嚴厲，源於對他有期望。

他坦言人生的轉捩點由接觸信仰開始，他中一開始玩吉他和唱歌，但當時「無咩自信」，後來一位宿舍職員主動找他「夾歌」，並得到認同，之後更去教會露營，幫手唱和音及彈吉他。在教會感到被包容和愛，其失眠更不治而愈，直言「我搵到果種平安」；他亦明白到人的價值不是由能力決定，開始對人生充滿期盼，形容當刻感到「成個世界掉轉咗」。

在社工及家舍家長的照顧和鼓勵下，阿鈦這兩年亦去做義工，包括到特殊學校和泰國偏遠地區探訪，亦積極參與元朗區內為監護兒童而設的青年成長治療小組，他指感到福利專員很用心，逐漸走出原生家庭的陰霾。

另一得獎者是12歲的中一生阿臣，在他6至7歲時爸爸離世後，媽媽情緒不穩無法照顧他，導致阿臣在小學有一年半輟學，故入住東華三院住宿服務，並重新上學。他慨嘆小學成績很差，後來經社工循循善誘，明白讀書將來可「搵份好工」，故每周規劃學習時間，盡力考好試。阿臣現時就讀中一，校內考獲全班第二名，他指喜歡中文、看小說及歷史書，更獲老師推薦演話劇。他亦是學校羽毛球隊的成員，直言喜歡看林丹。

今日舉行的「壯志驕陽」嘉許禮有200名受社署署長監護或正接受東華三院住宿服務的兒童和青少年參與，當中有22人獲最佳成就獎、22人獲最佳進步獎。