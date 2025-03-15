港車北上申請破10萬宗　當局料年內推粵車南下

「港車北上」自2023年7月起實施，運輸及物流局長陳美寶表示，實施至今共收到超過10萬宗申請，其中今年首兩個月已收到約8,000宗申請，強調會為今年內推出「粵車南下」作好準備。此外，運輸署計劃在今年9月推出電子駕駛執照。

陳美寶今日(15日)在網誌指出，「港車北上」自2023年7月實施以來，申請過程全部都是在網上處理。其中，2023年收到4萬多輛合資格港車新申請，去年已升約5.2萬輛，加上今年首兩個月再收到約8,000輛新申請，至今合共有超過10萬輛新申請，當中約9.6萬輛已完成審批程序並獲發許可證。

她續指，當局一直與內地單位緊密溝通，包括由本年初起提高「港車北上」的申請數目，由每個工作天400宗增加至500宗，旨在更好地應對新申請和續期申請的需求，並為今年內推出「粵車南下」作好準備。

此外，陳美寶表示，運輸署各類主要牌證服務的申請數目，由2021年約245萬宗增至去年約280萬宗，3年間增加約35萬宗，升幅約14%，反映需求殷切。現時運輸署提供的電子服務已增加至22項，包括續領車輛牌照(行車證)、續領正式駕駛執照、申請俗稱「國際牌」的國際駕駛許可證等，而透過網上申請的個案由2021年約14萬宗增至去年約56萬宗，升幅超過3倍。她透露，運輸署計劃在今年9月推出電子駕駛執照，讓駕駛執照持有人可通過智能手機展示其電子執照。