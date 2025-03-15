涉套取長者網銀資料　一年掏空260萬積蓄　銀行職員與胞兄被捕

有銀行職員涉套取退休人士的網上銀行帳戶，在過去一年轉走對方的存款。

上月中旬，有本地銀行主動向執法部門報案，指有職員在取得一名79歲本地退休人士的信任後，乘機獲取對方的網上銀行用戶資料和密碼，及後再利用近一年的時間，將受害人的積蓄多次轉往其親戚朋友的戶口，涉款超過260萬港元；過程中，有人更懷疑利用胞兄的戶口清洗過百萬港元騙款。受害人的兒子近日發現涉事戶口有異樣，遂向銀行查詢，隨之揭發事件。

經銀行協助及深入調查後，警員於前日(13日)及昨日(14日)採取行動，分別於大埔及深水埗區，拘捕該名姓李(29歲)銀行職員及其33歲兄長，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。兩名被捕人士現正被扣留調查。

執法部門表示，「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」均為嚴重罪行，一經定罪，最高可分別被判處10年和14年監禁，市民切勿以身試法。另外，該部門呼籲市民多關心長者，留意他們最近使用銀行服務的習慣有無改變，例如突然開立網上帳戶，或突然增加使用網上理財或電子轉帳，因為種種情況均可能是他們受騙的表徵。另外，市民切勿向他人透露網上銀行的帳戶資料，包括銀行職員。

到目前為止，執法部門相信今次只是個別事件，市民如有任何懷疑，可致電與該部門聯絡。