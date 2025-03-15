國際學生發明賽228件作品參賽　其中96件入圍總評

仁濟醫院第11屆香港國際學生創新發明大賽頒獎禮今日(15日)舉行，近百件本港及海外隊伍的發明作品入圍進入總評。仁濟醫院表示，大賽激發了學生對科研的興趣，長遠看可為香港培養更多人才。

是次比賽對象主要為全港小學生，亦邀請不同的國際隊伍來港參與賽事。本屆賽事吸引了52間本地及海外學校近400名小學生參與，參賽發明作品共228件。國際隊伍分別來自內地、馬來西亞、越南、台灣及澳門，與本地隊伍一同競逐獎項。最後選出了81件本地入圍的發明作品，連同15件國際隊伍的發明作品進入總評。

總評期間，有逾百名入圍的小學生在現場向評委介紹發明作品及解答提問，當中不乏一些受新聞時事啟發或與改善生活相關的發明品，顯示出學生的對日常生活的細緻觀察及解難能力。大會即場頒發多個獎項，包括初小及高小組的金、銀、銅及優異獎、「仁濟創意盃」、「陳守仁基金會大獎」、「小發明家獎」、「傑出創新發明指導老師大獎」、「優秀創新發明學校大獎」及「積極參與學校大獎」。

仁濟醫院董事局副主席蔡寶健表示，期望學生透過參與比賽激發他們對科研的興趣，以提升他們的探索精神。而教育界亦同心協力，長遠為香港培育更多傑出創科產業的人才。