名師高徒計劃啟動　逾百學生獲專家導師指導

本港聚焦發展科創之際，科學基礎和普及教育亦要持續推進，以培養未來人才。由香港科學院、香港工程院、香港科學會及香港青年科學院合辦的第7屆「名師高徒」導師計劃今日(15日)舉行啟動禮，300名嘉賓、學生、校長及家長出席。今屆有109位高中生參與此項導師計劃，並得到53位科學家及工程師支持，擔任義務導師，帶領學生尋找自己的科研路向。

今年參與的義務導師不乏資深的科學及教育家，50多位導師的專業範疇涵蓋生命科學、工程學、化學、物理、數學、計算機科學及環境科學等。香港科學院院長盧煜明教授表示，港科院成立的其中一個宗旨，是推動科普教育。世界早已進入科技紀元，為社會培養新生代科學家，使他們能夠在科學的長流中接棒。計劃自2018年啟動，7年以來有超過800名學生參與。

上屆「名師高徒」導師計劃的參加者張詩欣同學，在活動上分享了參與計劃的經驗及得着，感謝其導師分享了在生物科學領域研究的心路歷程、其處理的研究項目及專業實驗室儀器等。她指計劃提供了一個平台，讓她更深入地認識自己和世界，而與不同科學家交流、了解他們的故事，促使她更了解自己的內心想法，令自己對前路和目標更清晰，希望未來能投身科研界。