內地今進入汛期　廣東多地雷雨下冰雹

中央氣象台周六（15日）發布強對流藍色預警，廣東部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。水利部宣布，根據南方多地連日來的降雨情況，內地今年入汛日期為周六，較多年平均入汛日期的4月1日偏早17天。該部門同日會商研判汛期情勢和當前雨情水情，圍繞監測預報和加強防汛準備等4方面安排部署重點工作。

截至中午，廣東高州、信宜、羅定、陽春、德慶暴雨黃色預警信號生效中，信宜、高州冰雹橙色預警信號生效中，全省共有22個市縣雷雨大風黃色預警信號生效中。陽春發布冰雹橙色預警不久後，當地網民指冰雹已落下來。深圳市氣象台同日發布羅湖區、鹽田區、龍崗區、坪山區、大鵬新區、大鵬灣和大亞灣雷雨大風黃色和暴雨黃色預警信號，預計一至兩小時內上述區域出現30至50毫米降水，並伴有8級以上短時大風，全市處於暴雨戒備狀態。

水利部相關負責人介紹，自周三（12日）至周六，南方江西、福建、浙江等地出現強降雨過程，連續3日累積降雨量50毫米以上雨區的覆蓋面積達17.3萬平方公里。該部門開會商討汛期部署重點工作，已啟動24小時防汛值班值守，有關流域管理機構、地方水利部門依相關規定進入汛期工作狀態。當局另加強監測預報預警，強化水庫、堤防安全監測和防守，做好中小河水災和山洪災害防禦；同時強化防汛準備，加速推動防汛預案修訂、防洪調度演練、山洪災害風險排除整治、蓄滯洪區運用準備、水毀工程修復等各項工作，做好汛情應對準備。