呼和浩特推生育補貼　三孩家庭可獲10萬人民幣

內地繼續鼓勵生育，內蒙古呼和浩特市衞健委近日發布生育補貼細則，規定生育三孩及以上的家庭將可獲得10萬元（人民幣，下同，約10.8萬港元）補貼，分10年發放。廣東深圳市有關部門亦表示，將完善生育支持政策體系和激勵機制，正研究育兒補貼方案，將根據國家部署落實有關措施。

內媒周五（14日）報道，呼和浩特市生育補貼措施中，每生育一名孩子的家庭每年可獲得1萬元（約1.08萬港元），其中一名孩子只會發放一年，兩名孩子持續發放5年，3名孩子則可獲10年補貼。當地教育局亦推出兩項教育性支持政策，開創全國先例，在義務教育階段，二孩入學可獲分配在同一間學校，按照就近擇優的原則，三孩及以上的孩子入學則可在全市自由選擇學校。

對於發放育兒補貼政策相關情況，深圳市有關部門表示，國家衞健委正會同有關部門研究育兒補貼實施方案，全市將根據國家部署做好落實工作，包括擴大普惠託育服務供給，加快建設生育友好型社會、兒童友好城市；並健全涵蓋全人群、全生命週期的人口服務體系，促進人口高品質發展。