情侶住民宿洩春光　法院判經營者賠償

重慶市高級人民法院上周六（15日）公布一宗涉及消費者權益保護經典案例，當地一對情侶2023年入住某民宿後發現被人偷拍，法院事後判民宿經營方需要負責。

案情指，舒某與女友胡某2023年3月2日至3日入住某主題民宿，兩人房內親密舉動被人發布到境外網站。法院審理認為，民宿經營者權某為兩人提供住宿服務，雙方建立服務契約法律關係，權某作為民宿經營者，應採取必要安全防範措施，在消費者入住前及退房後全面檢查房間，必要時可使用專業檢測設備檢測，確保民宿客房內沒有被安裝偷窺、偷拍、偷聽等設備。權某未舉證證明其盡到上述安全保障義務，導致舒某、胡某入住期間被偷拍不雅視頻並在網上傳播，損害舒胡兩人合法權益，應承擔相應賠償責任。

重慶市高級人民法院認為，該案典型意義在於，部分民宿經營管理不規範，消費者在住宿期間被偷拍盜攝事件時有發生，嚴重侵犯消費者個人資訊安全與隱私權，引發社會廣泛關注。在該案中，民宿經營者疏於對其民宿客房全面檢查及安全隱患排查，未能發現他人在客房內安裝攝像頭，導致舒某、胡某被拍攝不雅視頻並在網上傳播，對兩人造成損害。審理法院依法釋明民宿經營者存在問題，促成民宿經營者當庭支付賠償款，既維護消費者合法權利，也督促民宿經營者規範經營行為，採取防範、制止偷拍盜攝措施，為消費者提供更加安全、安心住宿環境。