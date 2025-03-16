東方日報A1：洗手間裝Cam偷拍　侍應色心積慮　誘如廁密密斟水

色狼偷拍防不勝防，全城女士寢食難安！上周五（14日）晚，本報讀者偕友人在佐敦一間餐廳晚膳，期間使用餐廳廁格如廁，卻有一個相信用作偷拍的攝錄器飛墮而下，遂暗中報案求助。警員經調查後，拘捕餐廳一名男侍應，並在其手機發現相關攝錄器軟件，以及多段女性私密影片，初步懷疑有人已偷拍長達兩個月。據悉，涉案侍應異常殷勤，除主動向事主指示洗手間位置，又密密替其「添飲」斟水，疑製造「尿頻」以增攝獵機會。由於事件或影響餐廳形象，負責人計劃添置防偷窺器材，冀能挽回食客信心。

上周五晚上8時許，本報女讀者偕友人抵達佐敦文英街33號一間日式餐廳用餐，席間她人有三急，遂使用餐廳廁所如廁，惟進入廁格關門一刻，突然有一件不明物體疑被撞跌飛墮馬桶旁邊。事主起初不以為意，只是隨手將其拾起，直至定睛細看始驚覺「唔對路」。

根據事主觀察，該個黑色呈長方體物件，前方有一個圓形鏡頭，背後則貼滿藍色萬用膠，相信原先是被黏貼在固定位置，相信是用作偷拍的攝錄器材。事主當下保持冷靜，取出手機從不同角度拍攝物件外貌，再利用網購平台圖像搜索查證，結果尋獲同款產品。她不動聲色返回餐桌，暗中用通訊軟件與同行友人商討對策，她聽從朋友建議悄悄報案，其後擬進入廁格取走該攝錄器作為證據時，詎料該攝錄器已不知所終。

事主裝作若無其事折返座位，並向友人交代最新情況。此時，一名男侍應疑察覺她們神情有異，突然趨前詢問食物質素及服務如何，事主敷衍數句後，走出店外等待警員，卻見該男侍應鬼祟尾隨。數分鐘後，警員抵達餐廳，該男侍應匆匆離開並走至對面馬路，事主見狀通知警員追截，最後成功截停該名侍應，並把他帶返店內調查。

警員在餐廳女廁的垃圾箱，檢獲一度「消失」的攝錄器，惟內裏沒有記憶卡。事主翻查之前拍攝的照片，證實攝錄器當時插有一張白色記憶卡。警員獲得相關線索後，隨即在對面街頭尋獲該張記憶卡，懷疑有人事敗後，逃走時丟棄毀證。警員其後在該名男侍應的手機內，發現控制攝錄器的軟件及大量女性私密影片，經初步調查後，以涉嫌「窺淫」罪把他拘捕。消息指，有人懷疑已經持續偷拍兩個月，受害者不止一人，惟暫時未知確實數目。事主因在如廁前發現攝錄器，故此沒有被偷拍。

事主其後回想整晚用餐體驗，發現多個可疑細節，例如她們剛進入餐廳不久，涉案男侍應便主動指示洗手間方向，表示「有需要可以去」；而在進餐期間，對方更不停替她們加水，「飲一兩口就加一次」，頻率超出正常範圍，態度殷勤得可疑。事主坦言，今次事件為其帶來陰影，恐怕日後外出用膳難免擔驚受怕。

事發當晚，涉事餐廳負責人劉先生亦於店內用餐，他指當時見到警員拘捕其員工亦大吃一驚，為了配合調查，他指示所有員工交出手機，並已即時解僱涉案男侍應。劉透露，餐廳於去年5月開業，該名男侍應至今入職約一個月，平日為人正常，無甚異狀。目前飲食業正遇寒冬，他擔心偷拍事件會影響餐廳形象，令經營情況雪上加霜。

為了挽回食客信心，餐廳已計劃購入防偷窺器材，日後會在每日營業時進行全面檢查，全力保障客人私隱。

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