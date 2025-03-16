修例欠阻嚇性　去年首10月窺淫案升近兩成

《2021年刑事罪行（修訂）條例》已生效近3年半，去年1月至10月，執法部門接獲共563宗窺淫及相關罪行案件，較2023年同期上升約3.3%。而在各種窺淫相關罪案中，非法拍攝或觀察私密部位（影裙底、高炒影胸部）的案件最多，佔窺淫類罪案逾50%。

去年1月至10月，執法部門接獲4類有關窺淫相關罪案繼續上升，其中單是窺淫（偷窺和偷拍行為）案件有146宗，相較2023年同期上升達18.7%；非法拍攝或觀察私密部位的罪案則有296宗，相比2023年同期略微下降2.95%；而發布源自上述罪行的影像則有5宗，同比下降兩宗；未經同意下發布或威脅發布私密影像則有116宗，同比上升6宗，增幅5.45%。

執法部門提醒市民，若身處的地方屬對保存私隱有合理的期望，如獨立更衣室、廁格、私人睡房、劏房、已上鎖的辦公室，則任何人在該地方暗中進行觀察或拍攝，即使當時事主穿戴整齊，並未有露出任何私密部位，亦屬違法。

規管偷拍及發布等行為的《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年9月30日獲立法會三讀通過，同年10月8日正式刊憲生效。條例覆蓋的層面包括，窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像。任何人干犯以上罪行，最高可被判監禁5年。