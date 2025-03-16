科大研月面作業機械人　參與嫦娥八號探月　增港航天科技競爭力

政府在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，由香港科技大學主導，聯合多所本地和內地大學，以及航天機構等，研發一款多功能月面作業機械人，為國家的嫦娥八號探月任務作出貢獻。

香港科技大學獲國家航天局委任，成為嫦娥八號一項國際合作項目的主導機構，會與合作夥伴研發一款多功能月面作業機械人暨可移動充電站，隨嫦娥八號探測器登上月球進行科學探測。

香港科技大學太空科學與技術研究院院長于宏宇表示，該機械人配備雙機械臂，用以布置和安裝儀器、採集月面樣品等。嫦娥八號探測器着陸後，機械人要把其他探測儀器或傳感器拿下來，走到需要布置的位置。機械人可實時感知月球的地形地貌，規劃及優化行走路徑。

由於要應付月面的極端溫度、缺乏衞星導航系統等狀態，于宏宇指，團隊因應月面的低重力和惡劣環境，開發相應的軟件，保證機械人在操作過程中，可根據當時環境的變化，自主改變姿勢和操作功能。機械人的另一特點是能以移動充電站的形式，為其他月面設備充電。于宏宇提到，整個國際月球科研站裏有幾個機械人、幾個儀器要協同動作，需要一定能源供給。機械人有太陽能電池，可提供無線充電的功能。

為完成這項國際合作機械人任務，政府在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心，並由科大連同多所本地和內地大學、上海航天技術研究院、南非國家航天局等，合作進行研發。創新科技署初步預計，中心將為約20名博士生提供培訓，並聘請超過70名相關領域的研究人員。中心將建立本地航天技術的基礎能力，實現「從概念、研製、生產、測試再到系統」的前沿創新。

創新科技及工業局局長孫東表示，香港基礎科研方面根基深厚，政府支持本地大學和科研機構進行與航天科技有關的研究，為國家作出貢獻。中心將推動尖端技術在航天領域的轉化應用，提升香港在航天科技領域的國際競爭力，並推動香港向國際創新科技中心邁進。

另外，政府會建設第三個InnoHK研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，進一步推動科研，匯聚人才。