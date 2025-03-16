兩幢三無大廈參與「聯廈聯管」　每戶每月基本服務費僅百餘元

市建局團隊本月初向政府提交報告，提到全港約2.3萬幢住用及商住兩用的樓宇中，逾半未有聘用物業管理公司，當中超過三成屬「三無大廈」，部分樓宇長期缺乏管理，以致衞生環境欠佳，甚至出現消防設施老舊及樓宇失修等問題。市建局行政總監韋志成今早(16日)發表網誌，市建局夥拍香港房屋經理學會，在九龍城「小區復修」先導計劃範圍內試行「聯廈聯管」，吸引15間公司入標競投「聯廈聯管」服務合約。4幢單幢式舊樓業主同意參加「聯廈聯管」計劃，其中兩幢大廈龍威大廈和幗蘋樓，去年議決通過共同委聘一間物業管理公司，並分別在去年11月和今年1月起為住戶提供服務，最終中標的物管公司，每戶每月的「基本服務」費用大約只需百餘元。

韋志成指出，不少「三無大廈」大部分業主為長者或退休人士，不太熱衷大廈日常管理事務，加上不少單位已出租、業主已移居海外難以接觸，無法直接與業主取得聯絡。不少單幢式大廈屬商住用途，地下或低層設有商舖，商舖業主普遍認為未能受惠物管服務而拒絕參與，又或在聘用物管公司時提出反對。若然商舖業主持有較多，甚或超過一半業權份數，商舖業主的決定便足以阻礙樓上住宅業主委聘物管公司。另外，不同樓宇對物管服務的需求各異，現行的物管模式和合約條款難以滿足不同樓宇的需要。

市建局團隊向物業管理業界、專業團隊及法律顧問諮詢意見後，編制一套「聯廈聯管」的標書範本，將物業管理服務分為「基本服務」和「選擇性服務」兩大類，供業主和物業管理公司使用。讓參與的業主能按實際需要，以「用者自付」原則獲取相應服務，令業主每月要繳交的「基本服務」費用，相較於傳統將兩類服務綑綁一起的合約便宜，而且在執行上亦更具彈性。

市建局試行「聯廈聯管」時，要求入標者需就參與計劃樓宇提供每個單位的「劃一報價」，即每戶每月的「基本服務」費用均需要相同，方便所有業主有同一標準以評選不同物管公司的報價。團隊又採取「聯合招標、獨立合約」形式，讓參與「聯廈聯管」的樓宇，能以自己的法團名義各自出標及與物管公司簽署服務合約，一旦個別樓宇管理水平出現問題或與物管公司發生糾紛時，便可避免影響其他參與「聯廈聯管」計劃的樓宇的服務，又或需要一同承擔的合約責任。

法規層面，市建局建議，因應不少商住兩用的舊式樓宇，商舖業主持有較大比例的業權份數，政府可研究放寬現行需要全體業主一致同意才能修改大廈公契內任何條文的規定，如允許在大多數業主同意的情況下，修改公契內有關分擔物管服務費用安排的條款，容許商舖業主可根據實際情況或其實際享用的相關物管服務項目，支付管理費用，藉以提高樓宇參加「聯廈聯管」 的意願及提高舊式商住大廈聘請物管公司的成功機會。