AI機械人成營銷騷擾電話幫兇　工信部連夜組織查處

內地今年以「共鑄誠信 提振消費」為主題的「3·15」晚會，上周六（15日）揭露9個行業亂象。其中曝光外呼公司使用人工智能（AI）外呼機械人撥打營銷騷擾電話，電話產業鏈存在虛商實名制要求落實不到位等問題。工業和信息化部周日（16日）回應指，連夜組織廣東、北京、上海等地通信管理局調查處置涉嫌違法違規主體。

節目提到，一年多來互聯網上出現了很多所謂「外呼」業務的廣告，這些公司幫助商家向手機用戶撥打自己的營銷電話，打着「高效觸達用戶」、「精準拓客」等旗號招攬生意，更宣稱可通過AI機械人打電話。內媒指出，此做法已成行業主流，因AI機械人可日夜撥打不知疲倦，其聲音由真人錄製，接聽用戶難辨真偽。而這些外呼公司都是從虛擬營運商購買的「小號」，號碼沒實體手機卡，毋須實名認證。

工信部回應指，已責令基礎電訊營運商立即關停涉事線路、核查涉個人數據資訊有關情況，督促互聯網平台企業全面清理違法智能外呼軟件銷售推廣訊息。該部門將持續採取有力措施，強化對基礎電訊營運商、虛擬營運商、呼叫中心企業監督檢查，嚴厲查處違法違規企業，加大曝光力度，積極配合有關部門打擊網絡黑灰產業等犯罪，營造安全健康的訊息通訊消費環境。