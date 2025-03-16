近半受訪SEN兒童曾遭不友善對待　機構指公眾可予時間家長處理

照顧特殊教育需要兒童存不少困難及壓力。有機構調查發現，有46.7%家長稱曾因SEN子女的行為而遭受不友善對待，例如投以奇異目光及嘲笑等；面對難堪情況有64.4%家長會立即帶子女離開現場；有72.7%家長表示擔心SEN孩子外出時闖禍。機構建議公眾遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，甚或可主動詢問是否需要幫忙。

香港基督教女青年會，於去年9月至10月訪問了520名育有特殊教育需要孩子的家長，以及619名公眾人士。調查結果發現在家長問卷方面，46.7%家長稱曾因SEN子女的行為而遭受不友善對待，例如43.1%投以奇異目光、31.7%子女被嘲、28.7%被指罵等。

調查指以上不友善對待有26.9%來自孩子的同學、22.5%來自途人、15.6%來自親戚、14%其他家長以至餐廳侍應。這些情況較常發生的地方，分別26.7%公共交通工具、23.8%學校、21.5%街上和21%社區設施。

面對難堪情況，調查指64.4%家長表示立即帶子女離開現場或嘗試向他人；37.7%解釋子女情況；25.7%家長選擇不作出任何反應。不過，85.0%受訪者認為，要公眾接納SEN子女很困難；更有72.7%受訪家長表示，擔心SEN孩子外出時闖禍

調查亦指71%家長不介意別人知道子女有SEN、60%期望他人知道後能改善態度；又或希望子女做一些看來奇怪的行為時，52.9%旁人能給予空間、44.6%展示善意、42.5%避免過份注視等。

至於公眾人士，調查指有83%受訪者表示，會懷疑這些兒童是否有SEN；但在個別行為而言，他們傾向把騷擾行為歸因於兒童頑皮或家長管教問題，奇怪或重複行為才會聯想與SEN有關。有85.6%受訪公眾傾向願意了解SEN的知識，惟社會大眾接納SEN學童仍然困難。

機構指，本港SEN兒童人數持續增加，建議公眾遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，無需刻意注視；甚或可以主動詢問家長是否需要幫忙，都有助緩解當刻的氣氛。她亦指，家長日常亦應多與 SEN 兒童作日常生活訓練，減少他們對公眾場合的未知與擔憂，有助控制情緒。