倡另設制度加快北都發展　議員：或賦予特別審批流程

政府強調會加快發展北部都會區，有議員建議把北都變為「特區中的特區」，建議另立一套建設制度，例如給予特別的審批流程，加快發展。

針對北都及河套區的發展，該名議員今日(16日)在一個電視節目中說：「北部都會區都可以成為『特區中的一個特區』，賦予它一個特別審批流程，例如鐵路原本是要十年後才建好，或者三年後才招標完成，但可否北部都會區，我們真的有這需要，河套區有這需要，一年就可以？」

由於河套港深兩個園區實行兩種制度，外界有建議完全採用香港一套，以加快發展，該議員認為只需便利兩地人員、物流、資金，以至生物樣本等流動便可，兩制差異反而有利兩地分工，期待今年有突破舉措。

在中美角力下，長和擬向美國財團出售巴拿馬港口業務，有批評是「漠視國家利益」。被問及未來港企要深化跟國際交往，是否都應考慮國家利益？又會否影響國際間觀感？該議員回應稱：「不論是做生意、人民交往過程，都多些了解現時國家所處的景況，從而希望透過我們自身的力量，助力國家更好的發展，最理想的思考方式、方法，便是共贏，香港人一向也是靈活，也在雙贏方面，一直也把握這點的。」

立法會年底換屆改選，有意見認為立法會各界別議席可按比例減少，該議員認為，更重要是提升議員效能，又說：「除了給予意見，還要多些『落場踢』，要促成，例如現時我們談招商引資，立法會議員也可以，從他們的網絡，帶來企業，當時決定是90席，亦都考慮到方方面面需要，配合這個時代的發展，我自己認為也要依法，去處理好立法會選舉，很難在短時間里貿然改動議席。」