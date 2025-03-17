3款雙人床褥壓力分布不平均　另1款吸震差　瞓覺轉身勢影響伴侶

要瞓得好先要揀啱床褥。消費者委員會測試14款雙人床褥，發現大部分側臥承托較遜色，或未能有效支撐身體；更有3款壓力分布較不平均，可能影響舒適度，另有1款穩定性較低，轉身或會打擾伴侶。另外1款床褥未能通過小火焰測試，已輚交海關跟進。該會又發現，如床褥出現結構問題，僅5款在保用期內提供免費維修或更換，其餘大部分僅於首一兩年後需按特定比例收費。

是次測試涉及5款袋裝彈簧、6款連鎖式彈簧及3款泡膠雙人床褥，發現床褥普遍屬中等至硬，大部分在仰臥時能提供良好承托，只是「金美夢」樣本對女性測試模型的承托力較遜色；「絲漣」則對男性模型承托較差。兩個模型的臀部陷入床褥的幅度，較肩膊陷入小，令脊椎保持自然弧度。

相比之下，大部分床褥在側臥時的承托表現都未及仰臥，只有「歐化寶」、「金美夢」及「絲漣」3款彈簧和「SINOMAX」、「SKYLER」泡膠床褥對男女模型均有較佳的承托。其餘大部分樣本表現都不太理想，只獲2.5點評分，測試時部分樣本上的人體模型的肩膊陷入床褥的幅度，較臀部陷入的幅度小，未能讓脊椎與床褥表面保持平行，或影響長期側睡者的舒適度及脊椎健康。

被評為「非常硬」的泡膠「海馬牌」床褥，或因床褥無法貼合模型的身體曲線，以致身體部分位置與床褥之間出現較大空隙，未能對該些部位提供足夠的承托。因此，不論仰臥或側臥的承托表現均較遜色，整體承托表現僅獲2.5點評分。

另外，床褥若不能平均地承受身體每一部位的重量，令壓力集中於某些部位，或會引致不適和疼痛。測試發現「喜居樂」、「絲漣」及「海馬牌」床褥的壓力分布較不平均，其中「海馬牌」床褥壓力較集中於測試模型的臀部，除影響舒適度外，久睡或會引致臀部疼痛，此項整體評分僅得2點。

當仰臥時，床褥有不少壓力來自臀部及肩膊，臀部與肩膊之間的床褥位置不應過度下沉，才能為腰部提供足夠的承托。有3款彈簧樣本的點彈性較高，對腰部有較佳的承托，獲4點評分，而「海馬牌」床褥點彈力低，對腰部的承托較差，只獲1.5點評分。

此外，與伴侶同睡，床褥的吸震能力甚為重要。「喜居樂」連鎖彈簧床褥在雙人模式測試時，量得的震動次數較多，代表當一方轉身或移動時，較容易影響另一方，表現最差。整體上袋裝彈簧樣本的穩定度普遍較連鎖彈簧的好。

消委會又發現，「SKYLER」床褥未能通小火焰測試，當火源放近15秒後移開，床褥仍然着火燃橈。該會已轉交海交跟進，又建議消費者不應在床上吸煙，在無人看管下在床邊點蠟燭等。

該會續指，各品牌的維修保養服務條款參差，「無印良品」甚至不提供保用。其餘13款樣本廠商雖分別提供10至20年保用期，但僅其中5款涵蓋全期免費維修或更換因品質或生產過程引致的結構問題，其餘大部分僅在首一、二年提供免費保養，期後維修或更換需按特定比例收費，計算方式亦不同。部分又列明保養範圍僅涵蓋因材料或生產問題導致的結構性損壞，而外層布料、保護墊層及因使用不當(如摺疊、跳躍等)及日常使用的耗損等，則通常不在保養範圍內。

「SKYLER」代理商回應指產品已通過美國小火焰的測試標準，已符合本港家用床褥防火要求，又指消委會所用的歐洲測試標準與美國要求的不同。