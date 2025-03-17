市面37種妝前底霜　15款含抗氧化劑擾內分泌　6樣本恐致濕疹

消委會測試市面37款妝前底霜產品，結果發現，17款顯示含有可能干擾內分泌的防曬成分，15款樣本顯示含有助提高化妝品穩定性的抗氧化劑BHT，亦有潛在干擾內分泌的疑慮，24款樣本顯示含有香料及/或香料致敏物質，或有致敏風險，17款樣本顯示含有乙醇、酒精、變性酒精或異丙醇。消委會促請有關機構共同制訂潛在內分泌干擾物的優先關注清單，加強消費者的安全意識，同時呼籲廠商適時檢討產品配方，確保產品安全而有效，保障消費者健康。

消委會是次共測試37款妝前底霜樣本，每支售價由108至995元不等，以每次用量0.51克（或毫升）計算，每日使用成本介乎1.8至14.4元，費用相差達7倍，20款標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能。是次研究檢視了3種可能干擾內分泌的防曬成分，分別為EHMC、胡莫柳酯和奧克立林。有防曬聲稱的樣本中有15款顯示含EHMC，主要用作吸收紫外線UVB，而在當中12款的成分列表中佔較前位置。歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）的意見書初稿指，EHMC可能是內分泌干擾物，體外和體內的研究均顯示具有明確的雌激素活性及低抗雄性激素活性，以現有的研究數據亦未足以排除其基因毒性。

丹麥消費者組織的研究指出，可能干擾內分泌的物質可經不同途徑影響荷爾蒙水平，可能影響性荷爾蒙，有機會削弱生殖能力、導致新生嬰兒生殖器出現異常、青春期提前、甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等。孕婦、正在餵哺母乳人士、兒童及青少年應盡可能減少接觸這些物質。

至於另一款可能具內分泌影響特性的防曬劑奧克立林，其使用濃度在10%內仍屬安全，但如果曾對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬出現光過敏反應的人士，亦有機會對奧克立林產生光過敏反應，因此該等人士應避免選用含奧克立林的化妝品或個人護理用品。

測試亦發現有6款樣本含有防腐劑氯苯甘醚，雖然不會刺激皮膚亦不屬致敏物質，卻曾有病例在使用含該成分的粉底後，面部出現濕疹；另一病例則在塗抹含該成分的面霜後，面部持續地出現濕疹，更蔓延至頸部、上胸及上臂。

此外，15款樣本的成分列表顯示含有助提高化妝品穩定性的抗氧化劑BHT。BHT亦具潛在干擾內分泌的特性，歐盟SCCS建議安全使用濃度最高為0.8%。然而，動物研究顯示，BHT對皮膚和眼睛有潛在刺激反應，為安全起見，消費者用後要仔細留意眼唇位置有否出現泛或痕癢等情況，萬一出現反應宜馬上停用。

消委會亦稱有7款源自日本或韓國的樣本欠缺以中文或英文標示成分列表，標籤資料亟待改善。有5款樣本沒有標示產品使用期，其餘大部分均有說明開封後使用期，介乎6至24個月不等。消費者亦要留意用量建議，惟部分樣本沒有於標籤說明建議用量，消委會提醒供應商有責任提供相關資料給消費者參考，特別是具防曬功效的產品。