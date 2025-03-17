進修為名推銷為實　消委會接688宗「課程」投訴　退款諸多推搪

雖說「活到老，學到老」，但坊間出現增值進修為名，推銷為實的「課程」，好學之人都要小心「中伏」。消委會去年接獲688宗教育服務相關的投訴，前年前有694宗，部分涉及課程顧問承諾提供「100%退款保證」，但實際上會用各種理由拒絕；亦有標榜度身訂造「資產增值策略」，其實是推銷投資海外物業代辦服務；另有商戶收取免費課程按金後失聯。

投訴人施小姐報讀A公司的8.7萬港元社交媒體廣告營商線上課程，及分期繳付費用，顧問又引述曾有學員3個月內成功賺取100萬港元，並指可享有「100%退款保證」。但上課4個月後，施小姐發現要做到如課程所言增加客戶量，需每月額外花1,400港元購買客戶預約系統、銷售系統或數據分析系統等額外電子輔助工具，有感課程與最初承諾時不符，遂要求退回已繳交4個月合共34,800港元的學費。惟A公司堅拒退款，指施小姐需先完成課程並清繳學費，亦未有積極配合課程指示購入額外輔助工具等。

另外，投訴人呂先生以4.8萬港元報讀B公司標榜有「星級導師」面對面交流投資心得，及會度身訂造「資產增值策略」的理財課程。不過，完成與公司理財顧問的一對一諮詢環節後，呂先生發現所謂的資產增值策略，實為建議他自行投資海外物業，或推銷其支付逾10萬港元由B公司代勞投資，認為課程與廣告內容不符，遂申請退款。可是他與B公司溝通6個月後仍未獲實際回覆及退款。消委會介入後， B公司才主動聯絡，最終願意退回全額學費。

投訴人王小姐獲網友贈送C公司5天人生課程的免費電子學券，報讀時卻被要求先繳付按金7,800港元，聲稱要令學員更專心上課，並承諾完成課程後會退款。及後王小姐於網上發現眾多有關人生課程的騙案，於是在課程展開前聯絡C公司要求退回按金。惟C公司稱需要先完成課程才能取回按金，因此拒絕退款並失聯。消委會根據投訴人提供的資料，多次嘗試透過郵遞信函、電郵及電話聯絡C公司均不果。投訴人表示會考慮向香港海關舉報。

消委會敦促業界要時刻緊記殷實經營，銷售時必須向消費者清晰講解課程內容及所有潛在或附加費用，明確列明推廣承諾的實施機制及其相關條款。另外商戶若因其他商業意圖而推出巧立名目的「培訓課程」以吸引客流，其手法值得商榷，消委會促請業界立即糾正。消費者亦不應純被宣傳所吸引而報讀課程，應先詳細了解課程的口碑，評估內容是否符合自身需要，並了解相關課程細節後再作出知情選擇。