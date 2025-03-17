消委會27生活小貼士　籲外賣自攜餐盒及杯　推動可持續消費

近年全球各地大力推動「可持續消費」。消委會今日(17日)表示，在節能減廢、走塑和綠色採購三大方向，為消費者整合了27個生活小貼士，包括呼籲消費者選擇「1 級」能源效益的型號；關掉備用模式的電器；應選擇耗水量較少的小型洗衣機；身攜帶環保袋；應盡量自攜餐盒及杯，以及避免過量點餐。

消委會指，將今年「國際消費權益日」的主題定為「公平轉型至可持續生活方式，呼籲消費者時刻身體力行，積極養成環保消費和生活習慣，當中整合了27個生活小貼士，包括強制性能源效益標籤計劃現已涵蓋11種高能源消耗的產品，例如冷氣機、冷凍器具、慳電膽、洗衣機、抽濕機和電視機，呼籲消費者選購這些產品時謹記選擇「1 級」能源效益的型號；以分體式冷氣機為例，「1 級」與「3 級」能效產品的耗電量可相差36%；關掉這些備用模式的電器可令家庭總用電量減少達3%，若全年電費支出為10,000元，便能節省300元。

消委會亦指參考消委會過往進行的電壓力煲測試，電壓力煲烹煮時間較用明火的快，降壓時可利用煲內餘下的熱力及壓力進一步烹煮食材，消費者可考慮使用電壓力煲或壓力煲煮食，以減少烹煮時間，節省能源；減少外賣，即使有需要外賣亦應盡量自攜餐盒及杯，從源頭減廢。不少大型商場和全港超過30個地鐵站已裝置「加水機」，供消費者自攜水樽去裝水或購買食水。

減少食用肉類和拒絕進食瀕危的物種（如魚翅、髮菜等），盡量購買本地或鄰近地區生產的食物，以減少因運輸而產生的碳排放。另一個簡單易行的源頭減廢方法是從飲食習慣入手，例如避免過量點餐，以及自備食物盒「打包」剩食。