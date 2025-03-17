陸志聰指公院收費應有封頂機制　林志釉憂病人為減開支延誤病情

對於政府日前指正考慮電腦掃描及磁力共振等複雜的影像檢查，要市民按項目共付費用，急症室及住院病人接受有關服務仍維持免費。醫管局港島東聯網前總監陸志聰贊成急症病例維持免費做影像檢查，以免延誤病情及診斷，又提及若將來公共醫療服務收費有封頂機制相信是好事，因為某些共付項目，即使對中產人士來說，都可以造成很大經濟壓力。但有病人組織憂在共付原則下，市民要支付的金額比例仍然偏高，或因而不進行某些檢查，以致延誤病情。

有消息指政府最快於本月內交代公營醫療收費調整方案。對於政府日前提出市民共付費用的建議，陸志聰今日(17日)在電台節目中指該等檢查主要是協助醫生斷症，估計需求會不斷上升。他認為現時公共醫療服務不少項目收費近乎全免，要評估可持續性時應以整體考慮，包括住院、藥物等，方能作深入討論。

陸志聰解釋，醫生要作臨床決定，有時會建議病人做一些影像檢查，與收費無關；而病人或家屬，有時都會要求醫院替病人做一些檢查，醫生都可能會按情況作出安排，但他並不清楚有多少這類情況。他表示，由於這些檢查的輪候時間長，現時醫生都會鼓勵市民有能力的話到私營機構先做檢查，以便加快接受進一步治療的時間。

他認為若真的要病人共付費用，病人要繳付的比例應為多少，則要透過仔細研究再決定，但他同樣不希望因為共付費用高，而影響到私營市場亦調高價格。他又提及若將來公共醫療服務收費有封頂機制相信是好事，因為某些自負項目，即使對中產人士來說，都可以造成很大經濟壓力。

香港病人政策連線主席林志釉亦在同一電台節目中指出，擔心在共付原則下，市民要支付的金額比例仍然偏高，例如磁力共振，可能病人最終都要負擔逾千港元才能做到檢查，對一些未符合豁免收費資格、但經濟能力不足的病人來說，可能真的會因此而不進行某些檢查，以致延誤病情，又或者有病人寧願轉去急症室求診，以減少收費支出。

林志釉指政府現時不少開支都會以用者自付的方式處理，但他認為醫療服務都用這方法就有問題，又指公共醫療一直是個安全網，強調無人會因為經濟能力而不能取得醫療服務，若政府在這方面設立關卡，一定有部分人因為不願意或無能力付費而放棄相關服務，他不想見到病人因為負擔能力有限而令病情加深。