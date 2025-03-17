999熱線打極唔通　市民質疑延誤火炭謀殺案救人時機

遇到危急情況，接通999都要「等運到」？火炭昨日(16日)發生致人死命的斬人案，除了顯示兇徒無法無天，亦意外揭露出緊急報案熱線「打極無人應」的離譜情況。

讀者陳先生(化名)表示，昨日案發後不久，他剛巧路經現場，耳聞一名男子大叫「斬人啊！幫手報案啊！」他立即上前了解情況，並與同行朋友齊齊取出手機，一心盡快報案救人。

當日下午約5時15分，連同呼召報案、作為兇案第一發現人的男子在內，至少3人致電999熱線，但是電話一直無法接通，聽到的只有錄音留言，交代目前線路繁忙，請來電者耐心等候。眾人心急如焚，一邊叫事主「頂住啊！」一邊隔着電話「無止境」等待。

由於情況刻不容緩，陳先生當機立斷改向消防求救，幸好迅速得到「回音」，他即時要求救援服務，並着接聽人員代為通知警方；其餘二人則持續致電999及嘗試聯絡沙田分區警署，但要再空等一段時間，999熱線才有人回應。

大約5時35分，消防及救護車奉召趕到，救援人員即時上前拯救傷者，為其進行心外壓等應急處置及安排送院；然後相隔近8分鐘，第一輛警車才姍姍來遲抵達現場。

陳先生表示，兇案發生後有一輛Tesla電動車駛經現場，司機擔心傷者是住在附近的家人，所以在駕駛時分心觀察，結果「關心則亂」意外撞欄，幸好司機並無受傷。他憶述，警員到場後，並非第一時間跟進斬人案，而是「擸盾」防身，以及了解該宗Tesla車禍的情況。Tesla司機見狀，慌忙表示「我呢個唔大鑊，你睇吓果邊(兇案現場)先啦！」其他在場人士亦為之焦躁，向警員直指：「(兇徒)走晒啦！仲摷盾！」

由開始致電999到真正接通，耗時大約15分鐘；而由兇案發生直至警員到場，中間更相隔逾半小時。陳先生慨嘆，事主捱斬後仍有生命迹象，但眾人無計可施，只能眼睜睜看見一條生命逐漸逝去。

對於999熱線「無人聞問」，陳先生坦言「完全唔能夠接受」，並指兇徒若然無離開，警員又遲遲未到，可能會對救援人員及在場市民構成危險。為了驗證999是否能發揮救急作用，事發當晚約7時，陳先生曾致電再作嘗試，結果同樣無法接通。