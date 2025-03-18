貿發局與政府合辦GoGBA大灣區發展日　助企業抓緊新質生產力機遇

面對全球激烈的競爭環境，創新科技成為各地積極發展的重點產業，而大灣區的創科實力早已領先國際，本地中小企走進大灣區或能開拓新機遇。香港貿易發展局(貿發局) GoGBA商貿支援上月與政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室合辦第5場「GoGBA大灣區發展日」，助中小企抓緊「新質生產力」的新機遇。活動吸引逾300位企業代表親臨參與，同場亦進行了逾150場一對一諮詢會議。

不少企業打算到大灣區發展，卻未必熟悉當地政策及市況，需要協助。「GoGBA大灣區發展日」邀來多位專家和企業家，一同探討如何推動新質生產力，以及大灣區在數字經濟、人工智能、機器人技術及智能製造等重要領域的發展方向與商機。

中歐資本董事長、華為前副總裁張俊認為香港企業可聚焦人工智能、區塊鏈、量子科技、工業軟件、5G等高精尖科技創新，為國內目前遭「卡脖子」的領域提供新技術或替代產品。思謀集團首席財務官李維則指，大灣區內地城市製造能力突出，且有豐富的應用場景，而香港高校孕育了許多科研人才，且物流行業發達。兩地可互補優勢共同創造商機。

中國（深圳）綜合開發研究院院長助理、數字經濟與全球戰略研究所所長曹鐘雄建議香港未來要為大灣區培養科研、創意人才，並提供算力；產業要AI化、數字化；改變法律和體制機制，支撐創新和科技應用；金融資本需向創投資本、科技資本轉型；為科創型中小企業提供更多資源和場景，並為他們提供通道到大灣區發展，促進灣區共同繁榮。

另外，優必選科技首席品牌官兼香港辦公室總裁譚旻、 騰訊雲港澳總經理蔡毅海，及百圖生科香港Innohub運營負責人林熠溦，則分享他們於人形機械人、數字科技及人工智能在生命科技的應用，並加以探討傳統行業可以如何利用新質生產力升級轉型，拓展商機。貿發局亦在現場安排了10間來自香港及大灣區內地城市的支持夥伴，為中小企及科創企業提供一對一諮詢服務，解答各類大灣區營商問題。

香港貿易發展局副總裁劉會平表示，GoGBA一站式平台在新一年將加大力度，推出更多活動及工作坊，為中小企業提供涵蓋新質生產力等熱門議題的實務知識，及組織「GoGBA大灣區考察團」到訪大灣區城市實地考察，促進香港有關行業的中小企與大灣區科創企業交流及合作，在未來創科道路上攜手闊步前進。

另外，貿發局與不同大灣區內地城市及地區單位合作，在深圳福田及前海、廣州南沙、珠海等大灣區全部內地城市透過「GoGBA港商服務站」協助企業掌握大灣區每個城市的最新發展情況，而局方亦正計劃今年在澳門開設服務站。