吳聲展：發現太空油吸食者非靠檢測　湯修齊促禁電子煙

當局指去年有300人被呈報吸食太空油，當中七成半是21歲以下。

太空油毒害香港青少年，當局指去年共有300人被呈報吸食太空油，當中七成半是21歲以下，其中北區、元朗及屯門為重災區。屯門區中學校長會主席吳聲展認為要發現吸食者，主要並非靠檢測，而是要由教師觀察及同學們關心。

吳聲展今日(18日)在電台節目中指出，在3個地區的吸食太空油的個案相對多，或與學生人數較多有關，教育界希望數字不要上升，已及早作出宣傳，而「健康校園計劃」亦有提供自願測檢及身心健康輔導，有一半學校參與，當中大埔區超過九成，屯門區就有逾八成半。

吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，有學生於小息時間在洗手間吸食太空油毒品，教師都有留意洗手間等地方有沒有不尋常的水果或糖果香味。委員會認為應該電子煙裝置也要禁止，若有寬限期亦愈短愈好，公眾要明白管有煙彈有極大的健康及法律風險，社會需要正視及加強公眾教育。

太空油毒品以電子煙形式吸食，社區藥物教育輔導會總幹事伍家順指顏色及氣味有不同吸引性，令年輕人掉以輕心，隨着政府加強宣傳及打擊，相信情況已有所改善。他指學生如有吸毒問題，現時有很多外展或其他計劃協助。