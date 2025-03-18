大陸68機艦現台海　顧立雄批麻煩製造者

為應對解放軍可能「由演轉戰」攻台，台軍周一（17日）起開展5天「立即備戰操演」。周一上午6時至周二（18日）上午6時，台軍偵獲大陸59架次軍機、9艘次軍艦在台海周邊活動，其中43架次軍機逾越海峽中線進入台灣北部、中部、西南及東部空域，周一亦偵獲兩個空飄氣球出現在基隆周邊。台防務部門首長顧立雄周二批評，大陸不時在台海周邊進行灰色地帶襲擾、挑釁，加劇區域緊張，是台海和平穩定的麻煩製造者。

台防務部門周二公開海軍基隆級導彈驅逐艦左營號、成功級導彈巡防艦田單號、沱江級巡邏艦沱江號、成功級導彈巡防艦班超號，分別監控大陸海軍052D型導彈驅逐艦桂林號、056A型護衞艦泰安號、054型導彈護衞艦溫州號、054A型導彈護衞艦荊州號等畫面。台方亦公布空軍F16V戰機和P3C反潛巡邏機監控大陸空軍攻擊二型無人機和無偵10無人機的照片。

針對解放軍周一在台海區域活動定義為聯合戰備警巡，顧立雄周二解釋，聯合戰備警巡就是會出動比較大批次的空軍和海軍，這樣的聯合戰備警巡歷來是一周舉行一次。陸方周一的聯合戰備警巡比較特殊，上午舉行一次後軍艦沒離開，下午空軍再進來。對於台軍進行立即戰備操演，顧立雄指目的是應付類似前一天的陸方演習。至於大陸周一發文稱鎖定4名台灣資通電軍現役人員的資料，他批評大陸擷取網上公開資訊作無端指控，真正進行網攻侵害的是大陸，應該譴責大陸。

台防務部門周二送達立法院的報告指出，今年漢光41號演習以大陸灰色地帶侵擾及2027年解放軍攻台可能行動為想定發展基礎，分成2月高階幹部圖上兵推、4月電腦輔助指揮所演習，及7月進行10天實兵演練共3階段實施，並以交戰規則、去中心化運作、立即備戰操演、武器裝備作戰效能、整體後勤支援及軍民整合機制等項目作為各階段驗證重點。台灣陸委會主委邱垂正周二指最近台海局勢升溫，大陸持續軍事威脅台灣，利用軍武對外積極擴張；強調台政府會落實和平四大支柱行動方案，強化自我防衞力量、經濟與社會韌性，維護台海及區域和平穩定繁榮。