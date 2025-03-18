外賣車手步兵冀改善工傷保障　勞工處年內擬定路向

一直以來為外賣平台工作的「車手」、「步兵」都保障不足，勞工處正研究如何保障本地數碼平台工作者。根據最新立法會文件顯示，現時全港約有1.29萬人從事外賣平台的工作，當中有37.1%人在平台賺取的每月收入為1.5萬港元或以上。勞工處亦委託承辦商向外賣平台工作者進行意見調查，逾半數意見均認為應優先處理防止非法勞工參與工作，以及有近40%人希望立法令外送平台工作者享有現時法例賦予僱員的工傷補償。勞工處表示，會繼續與相關持份者溝通，探討保障平台工作者的可行方案，以期在今年內擬定未來路向。

勞工處委託統計處進行統計調查，發現部分平台工作者曾在多於一間平台公司工作，每名平台工作者平均於1.4間平台公司接單。其中，平台工作者最常擔任的崗位依次為單車手，佔29.1%；其次為「步兵」，佔26.5%；電單車手，佔22.7%；以及客貨車司機，佝21.6%。

薪金方面，約64.7%的外賣平台工作者指平台工作是其主要收入來源。當中有逾3分之1平均每月賺取1.5萬港元或以上；估計有10%外送平台工作者賺取的平均每月收入至少為2.5萬至2.99萬港元。

而外送平台工作者普遍認為工作自主權及目前的薪資水平是最重要的工作條件；有關改善工作條件方面，他們最希望平台能提供與僱員相約的工傷保障。勞工處另外亦委託承辦商向外送平台工作者進行意見調查，同時邀請外賣平台工作者參與8場焦點小組會面，當中有36.6%受訪者支持以非立法方式加強平台工作者的保障，因擔心立法會令工作失卻彈性。

勞工處表示，平台工作者特別關注工作意外的保障，普遍希望平台能提供與僱員相約的工傷保障；而平台公司亦認同提高平台工作者工作意外保障的方向，支持通過三方協商探討改善平台工作者保障的可行方案，並同時促進行業的持續發展，勞工處將繼續與聯絡小組成員及相關持份者保持溝通，以期在今年內擬定未來路向。