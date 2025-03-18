中介勾結銀行職員呃按揭轉介費　拘22人涉200萬賄款

廉政公署近日揭發有銀行職員受賄，協助中介公司詐騙按揭轉介費，遂於本月採取代號「箭雨」的行動，拘捕13男9女(31至58歲)，包括18名銀行前線人員，他們分別來自10間本地銀行，主要為按揭部職員，其中一人在被捕時已經離職；其餘4人則為上述人員的配偶或同黨，涉及處理贓款。被捕人士分別觸犯「行賄」、「受賄」、「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪名。

行動中，署方根據法庭手令，搜查全港逾30處地方，揭發銀行前線職員接受中介賄賂，協助中介將轉介申請表，暗中混入申請樓宇按揭貸款客戶要簽署的文件內，令一些本來直接向銀行申請按揭貸款的客戶，看似經由中介轉介，藉此騙取由銀行發放的轉介費。

調查發現，涉案中介公司在2018年成立後，一直持續相關罪行，當中涉及超過200宗樓宇按揭貸款，牽涉賄款高達200萬港元；其中2名被捕人士是一對任職銀行的夫婦，涉嫌受賄約60萬港元。另外，大部分按揭申請人均被蒙在鼓裏，對貪污勾當一無所知。

調查人員表示，廉署早前調查一宗銀行職員涉嫌貪污的案件時，發現一間中介公司的負責人曾任職不同銀行，其後他自組中介公司，並與一些銀行前線職員交往甚密，懷疑背後可能涉及貪污。廉署進行深入調查後，得悉有人用上述手段騙取樓宇按揭貸款的中介費，於是作出拘捕行動。

調查顯示，案中涉嫌受賄的銀行前線人員，他們安排客戶簽署相關文件時，會偷偷將轉介申請表混入其中，欺騙客戶簽署，導致銀行在審批申請時被誤導；其中部分轉介申報表可能是被冒簽。獲得轉介費後，中介公司一般會與涉案銀行職員對分，亦有「八二分帳」的情況，涉款由數千港元至數萬港元不等。

另外，涉事中介公司亦提供利益予一些人士，包括銀行職員，作為他們協助處理樓宇按揭貸款文件的回報，而有個別申請文件亦涉及虛假入息證明。調查相信，當中有人收取的賄款超過10萬港元。

調查人員指，銀行方面將會再審視相關按揭貸款申請，留意其中是否存在問題。案件調查仍在進行中，廉署不排除會有進一步的拘捕行動。

廉署提醒，市民申請按揭、特別是簽署文件的時候，必須細閱每一份文件，以免被不法之徒利用。