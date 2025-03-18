消息指公務工程將逐步採用金屬棚架　業界促保障竹棚工人生計

香港竹棚業持續發展關注組成員、港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，昨日（17日）接獲發展局通知，指將會以試行方式在興建新大樓的公務工程招標項目中使用金屬棚架，並逐步將比例擴展至50%的工程，以提升工地安全及減少意外。何炳德促請當局不要一刀切推行，以免影響現時4千多名竹棚師傅的生計。

何炳德指出，現時香港有約1萬名已考獲金屬搭棚資格，惟金屬棚並未普及，加上薪酬較竹棚低，所以從事金屬搭棚的人並不多。另外，使用金屬棚架的局限亦較多，例如成本較貴，以及要更多儲存空間，舊樓的設計亦較難應用到金屬棚架。

工業傷亡權益會則表示歡迎發展局的安排，指金屬棚架經設計及力學計算，建構方式亦相對嚴謹，有助提升建築工地安全，減少因棚架問題導致的事故，並認為指當局應協助受影響的竹棚工人提供培訓及就業支援，確保他們能夠順利過渡至新的工作環境。工權會亦權益會鼓勵私人工程跟隨發展局做法，逐步採用金屬棚架，現時使用的竹棚架則應持續改善安全問題。