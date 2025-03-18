涉非禮女下屬　裁判官稱事主證供不可靠　前銀行主管脫罪

中國建設銀行（亞洲）交易銀行部時任主管，被指於前年多次向一名前女下屬施「鹹豬手」，因而被控3項非禮及兩項普通襲擊罪。被告否認所有控罪受審，今（18日）在東區裁判法院獲判無罪。裁判官認為，女事主證供不可靠，裁定5罪均不成立，並批准辯方訟費申請。

54歲被告黎敬倫，報稱任職公司經理。他被控分別於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環中國建設銀行大廈與友邦金融中心之間的天橋、近昃臣道的行人隧道以及置地廣場的扶手電梯上猥褻侵犯女子X。他另被控於2023年3月中旬至4月24日，在中國建設銀行大廈3樓交易服務部兩次襲擊X。韓籍女子X在審訊時供稱，被告是她直屬上司，案發期間，被告曾數次用力「篤」她右邊臀部。其中一次，兩人穿過一行人隧道，她感覺到後方有一隻手曾握住她臀部，她望向被告時，被告即微笑。

裁判官裁決時指，X事後似乎不太想協助執法部門調查，甚至曾向其他人表示，幸好事發時附近沒有人。法庭認為，X竟不想有人在旁協助，這並不尋常。另外，X在上庭作供前曾刪除某些訊息，而這些訊息可能與案有關。種種因素下，法庭認為事主證供不可靠，嚴重懷疑事主沒有道出全部真相，判被告面對的5罪全部不成立。裁決後，辯方申請訟費。控方反對，指因辯方沒有披露所有資料，令控方以為證據強。裁判官聽取陳詞後，決定向辯方批出訟費。

案件編號：ESCC2838/2024