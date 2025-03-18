社福界反對再削開支　冀政府調動基金盈餘維持服務水平

面對龐大財政赤字，政府要求削減經常開支節流。社福界議員狄志遠指政府在2000年落實社福界整筆過撥款後，單在2000年到2006年已先後削減社福界接近10%的撥款，而新一份《財政預算案》又提出未來幾年再削減多7%，措施等如再削減15億港元，或等於3,000個社工，對社福界的影響是非常大，削無可削的地步，所以社福界堅決反對今次的削減。

儘管勞福局局長曾指社福機構可動用儲備來抵銷削減，狄志遠指社福機構的儲備上限的只是營運開支的25%，即是每花100港元最多可以存25港元，問題是每年削減7%，兩、三年後很多機構的儲備都會接近見底，因此用儲備來抵銷削減是不切實際的，況且對中小型機構因規模細小，儲備不多，沒有甚麼空間可以調動資源去面對這個削減，情況更加嚴峻。

由於政府指兩、三年後政府可達致收支平衡，狄希望兩、三年後，當政府的財政恢復穩定就取消削減，回復今天資助的水平。他指過去一星期與20多個機構討論削減撥款問題和收集意見，建議政府拆牆鬆綁，取消成本分攤，讓資源調配更加靈活，令服務維持較好效果；檢討《津貼及服務協議》好讓人手不足之下，把資源聚焦於一些重點的服務；容許機構動用公積金盈餘，以便聘請員工請維服務；於寬院舍的命名權規限，好讓福利機構爭取善長的贊助或捐獻。

他又呼籲賽馬會能夠撥出3億港元，向中小型社福機構提供支援，好讓渡過未來兩、三年政府的財政赤字，又指關愛基金現時有70億港元盈餘、獎券基金有230億港元盈餘，政府可否調動有關基金，幫助社福機構維持服務水平。