意大利運港開瓶器藏280萬K仔　收貨裝修工人被捕

香港海關搗破2宗空運包裹販毒案，檢獲6公斤懷疑氯胺酮(k仔)及8克懷疑冰毒，市值約280萬港元，拘捕一名涉案本地男子。本月11日，海關機場科人員根據風險管理原則，揀選及查驗2件從意大利抵港、報稱開瓶器的空運集運包裹，經檢查發現每個包裹內均有12盒開瓶器，惟每盒的封口位置出現參差，因此引起關員懷疑，於是利用x光掃描系統及離子掃描分析儀等高科技儀器對貨物檢驗和分析，最後於24盒開瓶器內起出約6公斤懷疑氯胺酮。

海關經深入調查後，昨日(17日)展開監控遞送行動，成功在葵涌一工業大廈拘捕一名收貨的31歲本地男子，他報稱裝修工人。其後，關員再於被捕男子的車上及身上，分別搜獲34克分裝於34個透明密實袋內懷疑氯胺酮、及分裝於7個密實袋的8克懷疑冰毒。因此，海關有理由懷疑被捕男子將毒品再包裝後分銷到不同場所。

該被捕男子已被控以「販運危險藥物」罪名，案件明日(19日)到西九龍裁判法院提堂。海關正循男子與另一件涉案包裹的關係、以及是否涉及犯罪集團等方向繼續調查案件，不排會稍後有更多人被捕。

關員亦留意到該2件包裹幾乎於相同的時間、以相同的物品包裝及手法，由同一個國家運抵香港的集運倉，毒販企圖以散打式方法逃避海關檢查，而海關繼續以風險管理原則，針對不同販毒趨勢去重點有效打擊販毒活動。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港；切勿在未確定物品屬性情況下貿然協助他人運送。

另外，市民避免把個人資料及地址交他人收取郵包或貨物用途。海關同時提醒物流業界從業人員必須提高警覺，若懷疑有人利用物流公司從事販毒活動，應盡快向海關作出舉報。